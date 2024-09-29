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«Создавала дух товарищества». Президент «Индианы» объяснила, почему Кейтлин Кларк реже бросала и чаще отдавала передачи

Эллисон Барбер объяснила, почему Кейтлин Кларк реже бросала в начале сезона.

«Иногда нам хочется, чтобы Кейтлин реже отдавала передачи и чаще бросала по кольцу. Она потрясающий распасовщик и замечательный снайпер. Но раздавая передачи и помогая другим играть лучше, она создавала дух товарищества в команде.

Иногда это шло в ущерб нашим собственным результатам. Теперь мы поняли этот ритм», – сказала президент «Индианы» Эллисон Барбер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Hoop22 в соцсети X
logoженская НБА
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
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