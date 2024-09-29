«Создавала дух товарищества». Президент «Индианы» объяснила, почему Кейтлин Кларк реже бросала и чаще отдавала передачи

Эллисон Барбер объяснила, почему Кейтлин Кларк реже бросала в начале сезона.

«Иногда нам хочется, чтобы Кейтлин реже отдавала передачи и чаще бросала по кольцу. Она потрясающий распасовщик и замечательный снайпер. Но раздавая передачи и помогая другим играть лучше, она создавала дух товарищества в команде.

Иногда это шло в ущерб нашим собственным результатам. Теперь мы поняли этот ритм», – сказала президент «Индианы » Эллисон Барбер.