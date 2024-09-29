Блогер и политический активист Брэндон Тейтум о женской НБА: «Зарплата, владельцы. 99% всего этого – белые, поддерживающие черных лесбиянок, играющих в баскетбол. На что они жалуются?»

Брэндон Тейтум раскритиковал баскетболисток женской НБА.

Известный блогер, политический активист и бывший игрок студенческого американского футбола высказался по поводу жалоб на расизм.

«По какой-то причине черные в Америке не справляются с психологическими травмами. Не понимаю, почему эти женщины жалуются на «троллей» в интернете.

Некоторые люди неохотно включают матчи женской НБА, потому что надеются на повышение качества баскетбола. Зачем обращать внимание на кого-то анонимного, кто сказал что-то в интернете, когда сотни тысяч, миллионы зрителей смотрят тебя по телевизору и приносят тебе деньги?

Они жалуются на расизм, «почему нам приходится иметь дело с расизмом, это так болезненно», и приходят играть на стадионы, наполненные белыми зрителями. Проблема есть, но белые-то вас и смотрят! Ваша зарплата, владельцы, 99% - это белые, которые поддерживают черных лесбиянок, играющих в баскетбол. Пришла одна белая девочка, которая претендует на статус лучшей всех времен. Может быть, пора посмотреть на набор ее навыков вместо цветной карты?

Я не смотрю женский баскетбол, не очень люблю баскетбол вообще, но я включил последнюю игру плей-офф «Индианы », потому что за нее играет Кларк . И она была объективно лучшей на паркете. Очевидно.

Касательно жалоб, вы понятия не имеете, фанаты ли это «Фивер» или люди просто вас «троллят». Никого известного, никого серьезного, с синей галкой в сети X. Вряд ли кто-то из этих людей имеет серьезный аккаунт», – заключил блогер.

В последние недели несколько баскетболисток, включая Алиссу Томас, Диджонэй Кэррингтон (обе – «Коннектикут») и Бриттни Грайнер («Финикс ») пожаловались на расизм.