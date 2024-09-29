  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Блогер и политический активист Брэндон Тейтум о женской НБА: «Зарплата, владельцы. 99% всего этого – белые, поддерживающие черных лесбиянок, играющих в баскетбол. На что они жалуются?»
1

Блогер и политический активист Брэндон Тейтум о женской НБА: «Зарплата, владельцы. 99% всего этого – белые, поддерживающие черных лесбиянок, играющих в баскетбол. На что они жалуются?»

Брэндон Тейтум раскритиковал баскетболисток женской НБА.

Известный блогер, политический активист и бывший игрок студенческого американского футбола высказался по поводу жалоб на расизм.

«По какой-то причине черные в Америке не справляются с психологическими травмами. Не понимаю, почему эти женщины жалуются на «троллей» в интернете.

Некоторые люди неохотно включают матчи женской НБА, потому что надеются на повышение качества баскетбола. Зачем обращать внимание на кого-то анонимного, кто сказал что-то в интернете, когда сотни тысяч, миллионы зрителей смотрят тебя по телевизору и приносят тебе деньги?

Они жалуются на расизм, «почему нам приходится иметь дело с расизмом, это так болезненно», и приходят играть на стадионы, наполненные белыми зрителями. Проблема есть, но белые-то вас и смотрят! Ваша зарплата, владельцы, 99% - это белые, которые поддерживают черных лесбиянок, играющих в баскетбол. Пришла одна белая девочка, которая претендует на статус лучшей всех времен. Может быть, пора посмотреть на набор ее навыков вместо цветной карты?

Я не смотрю женский баскетбол, не очень люблю баскетбол вообще, но я включил последнюю игру плей-офф «Индианы», потому что за нее играет Кларк. И она была объективно лучшей на паркете. Очевидно.

Касательно жалоб, вы понятия не имеете, фанаты ли это «Фивер» или люди просто вас «троллят». Никого известного, никого серьезного, с синей галкой в сети X. Вряд ли кто-то из этих людей имеет серьезный аккаунт», – заключил блогер.

В последние недели несколько баскетболисток, включая Алиссу Томас, Диджонэй Кэррингтон (обе – «Коннектикут») и Бриттни ГрайнерФиникс») пожаловались на расизм.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Officer Tatum
logoженская НБА
Финикс жен
logoКоннектикут жен
Индиана жен
logoБриттни Грайнер
logoКейтлин Кларк
logoАлисса Томас
logoДиджонэй Кэррингтон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нафиса Коллиер и Кейтлин Кларк – обладательницы индивидуальных наград сезона-2024 женской НБА по информации Шэмса Чарании
27 сентября, 20:34Фото
Бриттни Грайнер: «Не ценю тех новых фанатов, которые отпускают расистские замечания в адрес моих партнеров и оппонентов»
27 сентября, 17:08
Грайнер и Таурази – на рыбалку, у андердогов ноль побед. Плей-офф женской НБА в разгаре
927 сентября, 15:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Женская НБА. Плей-офф. Полуфиналы. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 10:45
Единая лига ВТБ. «Енисей» принимает ЦСКА, УНИКС сыграет с «Зенитом» и другие матчи
6сегодня, 10:25Live
Новичок «Бостона» Бэйлор Шайерман набрал около 6 килограммов мышц по требованию команды
2сегодня, 09:16
Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»
сегодня, 08:59
Джейлен Браун: «Тренировочный лагерь начался с тяжелых нагрузок, но это нам и нужно. Джо Маззулла настоящий псих»
2сегодня, 08:50
Генменеджер «Юты» Джастин Заник: «Мы были готовы к возможностям построить чемпионский состав. Но их не было»
4сегодня, 08:31
Расселл Уэстбрук: «Тренер Мэлоун даст мне возможность использовать мою скорость и умение играть в быстрых атаках»
3сегодня, 08:10
ACB. «Барселона» примет «Гранаду», «Тенерифе» сыграет с «Басконией» и другие матчи
сегодня, 07:15
«Нью-Йорк» ведет переговоры об обмене Митчелла Робинсона
12сегодня, 06:18
Крис Миддлтон не получил разрешение на тренировки 5 на 5
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
Милош Теодосич пропустит первые два матча Евролиги из-за дисквалификации
139 минут назад
Александр Гудумак и Насир Брукс могут закончить восстановление к матчу «Самары» с «Енисеем» 6 октября
56 минут назад
«Меркезефенди» объявил о подписании Шарифа Купера
сегодня, 10:59
Энджел Риз: «Пресса получила выгоду от моих страданий»
1сегодня, 10:38
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» примет «Дубай», «Спартак Суботица» сыграет с «Партизаном»
1сегодня, 10:30Live
Чемпионат Италии. «Триест» принимает «Милан», «Брешия» сыграет с «Варезе» и другие матчи
сегодня, 10:30Live
«Какого черта с ним произошло?». Кавай Ленард перестал быть одним из любимых игроков Джулиуса Ирвинга
4сегодня, 10:03
Бен Стиллер: «Джулиус Рэндл вернул победы в Нью-Йорк»
4сегодня, 09:58
Бродрик Томас присоединится к тренировочному лагерю «Сакраменто»
сегодня, 09:36
Суперкубок Греции. Финал. Трофей разыграют «Панатинаикос» и «Олимпиакос»
1сегодня, 07:56