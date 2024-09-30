Заслон, после которого Кейтлин Кларк повредила барабанную перепонку, стал для нее самым запоминающимся моментом первого сезона

Кейтлин Кларк рассказала о самом памятном моменте первого сезона.

«Мы были в Нью-Йорке и Джонкель Джонс поставила мне отличный заслон. И я повредила барабанную перепонку. Это был очень хороший заслон.

Она потрясающий игрок, но главным уроком стал физический уровень лиги. Она поймала меня в нужный момент.

Это хорошая история. Всегда буду помнить ее как сопутствующую моему приходу в лигу», – заключила Кларк.

Момент произошел в третьем матче в профессиональной карьере защитника «Индианы ».

Кларк закончила сезон, получив награду лучшему новичку и установив несколько рекордов.