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Заслон, после которого Кейтлин Кларк повредила барабанную перепонку, стал для нее самым запоминающимся моментом первого сезона

Кейтлин Кларк рассказала о самом памятном моменте первого сезона.

«Мы были в Нью-Йорке и Джонкель Джонс поставила мне отличный заслон. И я повредила барабанную перепонку. Это был очень хороший заслон.

Она потрясающий игрок, но главным уроком стал физический уровень лиги. Она поймала меня в нужный момент.

Это хорошая история. Всегда буду помнить ее как сопутствующую моему приходу в лигу», – заключила Кларк.

Момент произошел в третьем матче в профессиональной карьере защитника «Индианы».

Кларк закончила сезон, получив награду лучшему новичку и установив несколько рекордов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, 60 Minutes
травмы
logoженская НБА
Индиана жен
Нью-Йорк жен
logoКейтлин Кларк
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