Заслон, после которого Кейтлин Кларк повредила барабанную перепонку, стал для нее самым запоминающимся моментом первого сезона
Кейтлин Кларк рассказала о самом памятном моменте первого сезона.
«Мы были в Нью-Йорке и Джонкель Джонс поставила мне отличный заслон. И я повредила барабанную перепонку. Это был очень хороший заслон.
Она потрясающий игрок, но главным уроком стал физический уровень лиги. Она поймала меня в нужный момент.
Это хорошая история. Всегда буду помнить ее как сопутствующую моему приходу в лигу», – заключила Кларк.
Момент произошел в третьем матче в профессиональной карьере защитника «Индианы».
Кларк закончила сезон, получив награду лучшему новичку и установив несколько рекордов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, 60 Minutes
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