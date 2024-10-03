Джош Примо присоединится к тренировочному лагерю «Чикаго»
Джош Примо будет готовиться к сезону с «Чикаго».
Канадский атакующий защитник (21 год, 198 см) и «Буллс» договорились о негарантированном контракте Exhibit 10.
Примо провел прошлый сезон в «Клипперс» после двух сезонов в составе «Сан-Антонио», который выбрал его под 12-м номером драфта-2021.
Примо был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. По итогам собственного расследования лиги Примо был дисквалифицирован на четыре матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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