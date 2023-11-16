«Клипперс» подписали с Джошуа Примо 2-летний контракт на 3,96 млн долларов

Теги переходы Клипперс НБА Джошуа Примо Баскетбол

Преобразовав двусторонний контракт Джошуа Примо в стандартный, «Клипперс» подписали с защитником двухлетний контракт на 3,96 миллиона долларов.

Контракт Примо полностью гарантирован на оставшуюся часть нынешнего сезона и включает в себя гарантированный 1 миллион долларов на сезон-2024/25.

Примо не провел за «Клипперс» ни одного матча.

Примо был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

Примо отбыл 4-матчевую дисквалификацию, назначенную Лигой по итогам своего расследования.

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3 комментария

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Сергей Орлов
Писькотряс-миллионер)
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altar
должен что то показать
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Van
Примо не провел за «Клипперс» ни одного матча, но руководство клуба осталось довольно тем, что он показал.
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