«Клипперс» подписали с Джошуа Примо 2-летний контракт на 3,96 млн долларов
Преобразовав двусторонний контракт Джошуа Примо в стандартный, «Клипперс» подписали с защитником двухлетний контракт на 3,96 миллиона долларов.
Контракт Примо полностью гарантирован на оставшуюся часть нынешнего сезона и включает в себя гарантированный 1 миллион долларов на сезон-2024/25.
Примо не провел за «Клипперс» ни одного матча.
Примо был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.
Примо отбыл 4-матчевую дисквалификацию, назначенную Лигой по итогам своего расследования.
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