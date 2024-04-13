«Клипперс» подпишут Кая Джонса и отчислят Джошуа Примо

Теги травмы переходы Клипперс НБА Джошуа Примо Кай Джонс Баскетбол

«Клипперс» подпишут долгосрочный контракт со свободным агентом Каем Джонсом.

Стороны завершают подписание соглашения, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. 23-летний центровой войдет в заявку команды на плей-офф.

Ожидается, что «Клипперс» отчислят защитника Джошуа Примо, чтобы освободить место в составе для Джонса. Примо выбыл до конца сезона из-за стрессового перелома ладьевидной кости левой лодыжки.

Джонс был выбран под 19-м номером драфта 2021 года. На счету центрового 67 матчей за «Шарлотт» с показателями 2,7 очка и 2,0 подбора в среднем за встречу.

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2 комментария
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