«Клипперс» подпишут Кая Джонса и отчислят Джошуа Примо

«Клипперс» подпишут долгосрочный контракт со свободным агентом Каем Джонсом.

Стороны завершают подписание соглашения, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. 23-летний центровой войдет в заявку команды на плей-офф.

Ожидается, что « » отчислят защитника , чтобы освободить место в составе для . Примо выбыл до конца сезона из-за стрессового перелома ладьевидной кости левой лодыжки.

Джонс был выбран под 19-м номером драфта 2021 года. На счету центрового 67 матчей за «Шарлотт» с показателями 2,7 очка и 2,0 подбора в среднем за встречу.