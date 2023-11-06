Джошуа Примо будет выступать за «Клипперс» на стандартном контракте, Ксавьер Мун заключит двустороннее соглашение

«Клипперс» в конце сентября заключили двусторонний контракт с 12-м номером драфта-2021 (20 лет, 198 см).

Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «парусники» конвертируют контракт с Примо в стандартный, а на двусторонний подпишут защитника Ксавьера Муна.

Примо был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

Примо отбыл 4-матчевую дисквалификацию, назначенную Лигой по итогам своего расследования.

По окончании предсезонного лагеря в октябре « » расстались с Муном. В четырех матчах предсезонки защитник набирал в среднем 9 очков, делал 3,5 подбора и 3,3 передачи при 38% реализации с игры и 29% из-за дуги.

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