Джошуа Примо будет выступать за «Клипперс» на стандартном контракте, Ксавьер Мун заключит двустороннее соглашение

Теги переходы Клипперс НБА Джошуа Примо Ксавьер Мун Баскетбол

«Клипперс» в конце сентября заключили двусторонний контракт с 12-м номером драфта-2021 Джошуа Примо (20 лет, 198 см).

Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «парусники» конвертируют контракт с Примо в стандартный, а на двусторонний подпишут защитника Ксавьера Муна.

Примо был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

Примо отбыл 4-матчевую дисквалификацию, назначенную Лигой по итогам своего расследования.

По окончании предсезонного лагеря в октябре «Клипперс» расстались с Муном. В четырех матчах предсезонки защитник набирал в среднем 9 очков, делал 3,5 подбора и 3,3 передачи при 38% реализации с игры и 29% из-за дуги.

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4 комментария

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Максим Макеев
примо вытеснит хардена и расса из состава
инфа миллион
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rabindradat
Примо под Хардена взяли. Эсквайр на уикенд.
+1
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Fungus_Amongus
Ну, это поспешили как по мне. Можно было и на двухстороннем контракте Примо оценить сперва. Да и гардов и так перебор, нету возможности дать ему игровое время пока. Мун тоже теперь не нужен после приобретения Хардена. А вот свободное место в ростере только одно теперь осталось.
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priz
Ответ Fungus_Amongus
Ну, это поспешили как по мне. Можно было и на двухстороннем контракте Примо оценить сперва. Да и гардов и так перебор, нету возможности дать ему игровое время пока. Мун тоже теперь не нужен после приобретения Хардена. А вот свободное место в ростере только одно теперь осталось.
Видимо там в Клипперс уже успели оценить все достоинства Примо, а Мун их не очень впечатлил, оставили на 2стороннем, на вырост, так сказать)
А вообще интересно, что из этой авантюры выйдет, САС обычно драфтуют игроков немного не готовых физически, но знающих как играть в баскетбол (с нормальным игровым IQ).
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