Джошуа Примо: «Отнесся к обвинениям очень серьезно»

Атакующий защитник « » впервые высказался об обвинениях в эксгибиционизме, из-за которых он был отчислен из «Сан-Антонио» и пропустил прошлый сезон.

«Обвинения, выдвинутые против меня, были чрезвычайно серьезными, и я отнесся к ним очень серьезно. Последний год я проходил терапию, работал с парой терапевтов, готовился к еще одной возможности и следил за тем, чтобы подобные обвинения никогда больше не возникали.

Я работал над собой, занимался самоанализом. Прошедший год был тяжелым. Мне было очень тяжело, и я должен был отнестись к обвинениям очень серьезно. Я работал и буду продолжать работать над собой», – сказал 20-летний игрок.

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