Джошуа Примо: «Отнесся к обвинениям очень серьезно»

Теги Клипперс НБА Джошуа Примо Баскетбол

Атакующий защитник «Клипперс» Джошуа Примо впервые высказался об обвинениях в эксгибиционизме, из-за которых он был отчислен из «Сан-Антонио» и пропустил прошлый сезон.

«Обвинения, выдвинутые против меня, были чрезвычайно серьезными, и я отнесся к ним очень серьезно. Последний год я проходил терапию, работал с парой терапевтов, готовился к еще одной возможности и следил за тем, чтобы подобные обвинения никогда больше не возникали.

Я работал над собой, занимался самоанализом. Прошедший год был тяжелым. Мне было очень тяжело, и я должен был отнестись к обвинениям очень серьезно. Я работал и буду продолжать работать над собой», – сказал 20-летний игрок.

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3 комментария

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Arkadiy Panov
Респект парню. Кто знает через какой ад ему пришлось пройти.
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aleksandre
Второй шанс и это очень нормально
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david1994
Если он заиграет то Лак могу сорвать Джек пот при минимальном риске ( благо у него двухсторонний контракт ) только недавно Сас взяли его под лотерейным пиком , значит что-то в нем разглядели.
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