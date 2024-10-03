«Никс» нашли лазейку в коллективном соглашении, чтобы завершить сделку по Карлу-Энтони Таунсу
«Никс» нашли новую лазейку в коллективном соглашении.
«Нью-Йорк» придумал, как обойти правила в новом коллективном соглашении, что позволило клубу заполучить у «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса, сообщает журналист The Athletic Фред Кац.
Командам, которые превышают первый жесткий потолок, не разрешается объединять несколько игроков с минимальными контрактами в одной сделке. Чтобы обойти это ограничение, «Никс» при подписании Чарли Брауна, Дакуана Джеффриса и Дуэйна Вашингтона дали им на 1 доллар больше минимальной зарплаты.
В рамках трехсторонней сделки «Никс» отправили Брауна, Джеффриса и Вашингтона, а также два драфт-пика второго раунда в «Шарлотт». Клуб также приобрел у «Хорнетс» права на Джеймса Ннаджи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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