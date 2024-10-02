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Леон Роуз: «Джулиус Рэндл сыграл важную роль в создании фундамента и культуры «Нью-Йорка»

Леон Роуз поблагодарил Джулиуса Рэндла за вклад в развитие «Никс».

«Я хочу искренне поблагодарить Джулиуса за его вклад как в организацию «Никс», так и в наше сообщество.

Участник Матча всех звезд и игрок символической сборной НБА, Джулиус неустанно трудился изо дня в день, чтобы представлять организацию «Никс» с упорством, изяществом и огромным мастерством.

Джулиус сыграл важную роль в создании фундамента и культуры нашей команды, и мы безмерно признательны Джулиусу за то, что он сделал для этого города и организации как на площадке, так и за ее пределами», – сказал президент «Нью-Йорка».

Рэндл перешел в «Миннесоту» в результате обмена с участием Карла-Энтони Таунса.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нью-Йорка»
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Леон Роуз
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