Леон Роуз: «Джулиус Рэндл сыграл важную роль в создании фундамента и культуры «Нью-Йорка»
Леон Роуз поблагодарил Джулиуса Рэндла за вклад в развитие «Никс».
«Я хочу искренне поблагодарить Джулиуса за его вклад как в организацию «Никс», так и в наше сообщество.
Участник Матча всех звезд и игрок символической сборной НБА, Джулиус неустанно трудился изо дня в день, чтобы представлять организацию «Никс» с упорством, изяществом и огромным мастерством.
Джулиус сыграл важную роль в создании фундамента и культуры нашей команды, и мы безмерно признательны Джулиусу за то, что он сделал для этого города и организации как на площадке, так и за ее пределами», – сказал президент «Нью-Йорка».
Рэндл перешел в «Миннесоту» в результате обмена с участием Карла-Энтони Таунса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нью-Йорка»
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