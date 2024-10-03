Джош Харт: «Мало играл с бросающими «большими». Потребуется время для адаптации»

Джош Харт рассказал об ожиданиях от перехода форварда Карла-Энтони Таунса.

«Потребуется немного времени. Я мало играл с бросающими «большими», будет здорово иметь того, кто может самостоятельно решить вопрос в краске, принять верные решения, доставить мяч в кольцо.

Расскажу ему, что нужно занимать позицию на трехочковой линии, когда я убегаю в отрыв после подбора. Уверен, что он получит возможности для легких открытых «трешек» таким образом. Потребуется время для адаптации. Мы с Брансоном и Бриджесом играли вместе. Ануноби уже провел ряд матчей с нами.

Но для этого и нужен тренировочный лагерь и «предсезонка». Чтобы начать сезон уже на полной скорости», – заключил защитник «Никс».

Таунс присоединился к «Нью-Йорку » в результате масштабного обмена с участием трех команд.