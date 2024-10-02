«Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце». Карл-Энтони Таунс попрощался с «Миннесотой»

Карл-Энтони Таунс опубликовал прощальное сообщение «Миннесоте».

«Девять лет назад я приехал в Миннесоту молодым человеком с мечтой. Я и не подозревал, что это место станет моим домом, а его люди — моей семьей. Ваша любовь, поддержка и непоколебимая преданность подпитывали мой путь и вдохновляли меня стать лучшим игроком, каким я только мог быть.

Спасибо моим партнерам по команде, тренерам и всей организации «Тимбервулвс» за бесчисленные возможности и опыт. Я буду дорожить дружбой, которую я завел, и битвами, в которых мы вместе сражались.

Невероятные болельщики, ваша поддержка значила для меня очень много. Она придавала мне сил на площадке и за ее пределами. Я никогда этого не забуду.

Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце. Спасибо вам за все», – написал Таунс .