Леон Роуз: «Карл-Энтони Таунс привносит уникальный для баскетбола набор навыков»
Леон Роуз официально поприветствовал Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке».
«Мы невероятно рады приветствовать Карла-Энтони Таунса в семье «Никс». Карл-Энтони привносит уникальный для баскетбола набор навыков. Он обладает умением разыгрывать, бросать по кольцу, подбирать и защищаться, что в сочетании с его размерами позволяет ему соревноваться на уровне, редком в этой лиге.
Карл-Энтони на протяжении всей своей карьеры демонстрировал, что является игроком и человеком высокого уровня на площадке и за ее пределами, который дополнит тот тип команды и культуры, которые мы продолжаем строить в «Нью-Йорке», – сказал президент «Никс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Нью-Йорка»
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