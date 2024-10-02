Леон Роуз: «Карл-Энтони Таунс привносит уникальный для баскетбола набор навыков»

Леон Роуз официально поприветствовал Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке».

«Мы невероятно рады приветствовать Карла-Энтони Таунса в семье «Никс». Карл-Энтони привносит уникальный для баскетбола набор навыков. Он обладает умением разыгрывать, бросать по кольцу, подбирать и защищаться, что в сочетании с его размерами позволяет ему соревноваться на уровне, редком в этой лиге.

Карл-Энтони на протяжении всей своей карьеры демонстрировал, что является игроком и человеком высокого уровня на площадке и за ее пределами, который дополнит тот тип команды и культуры, которые мы продолжаем строить в «Нью-Йорке », – сказал президент «Никс».