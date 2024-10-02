Чума Окики вернется в состав тренировочного лагеря «Нью-Йорка»

«Нью-Йорк» снова подпишет Чуму Окики.

Ранее «Никс» расторгли соглашение с форвардом (26 лет, 203 см), чтобы завершить обмен, в результате которого клуб приобрел Карла-Энтони Таунса.

Окики провел четыре сезона за «Орландо», набирая 6,3 очка и 3,7 подбора в среднем за матч. Форвард был выбран под 16-м номером на драфте 2019 года.