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Кендрик Перкинс: «Карл-Энтони Таунс – недостающее звено для «Нью-Йорка»

Кендрик Перкинс считает, что Таунс поможет «Никс» выиграть чемпионат.

«Да, черт возьми, Таунс является недостающим звеном для «Никс». Разве Кристапс Порзингис не был тем звеном, которое позволило «Селтикс» выиграть чемпионат?

Мне кажется, что мы не осознаем, насколько великим или талантливым игроком является Карл-Энтони Таунс. Вспомните, как во втором раунде плей-офф против «Денвера» он переиграл Йокича на обоих концах площадки», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
logoБостон
logoКендрик Перкинс
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logoКристапс Порзингис
logoКарл-Энтони Таунс
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