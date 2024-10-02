Милан Каракаш после победы над «Енисеем»: «Подборы стали ключевым фактором нашего успеха»

Милан Каракаш назвал подборы ключевым фактором победы УНИКСа над «Енисеем».

«Рад сегодняшней, такой важной для нас, победе. Она далась нам непросто, несмотря на то, что со стороны может так не показаться. Чтобы рассчитывать на успех, парням было необходимо выложиться по максимуму. В Красноярске всегда тяжело играть из-за разницы во времени и длительности перелета. Для УНИКСа этот выезд уже стал традиционным испытанием.

Если говорить о ходе матча, то стоит отметить, что в первой половине нам не хватало терпения и рассудительности, чтобы принять верные решения. Возможно, если бы проявили больше настойчивости и концентрации, то смогли бы раньше создать существенный отрыв, как это произошло в третьей четверти. Однако главное, что нам это удалось.

Особенно хочу выделить нашу игру под кольцом. Совершили 45 подборов, в то время как соперник смог сделать лишь 27. Это стало ключевым фактором нашего успеха», – сказал исполняющий обязанности главного тренера УНИКСа.

Главный тренер казанской команды Велимир Перасович пропустил матч по личным причинам.