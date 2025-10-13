«Буллс» и «Бакс» устроили стычку, уронили арбитра. Яннис Адетокумбо в шутку хотел поучаствовать

Эмоции вскипели в предсезонном матче «Милуоки» – «Чикаго».

Форвард «Буллс» Дэйлен Терри и форвард «Бакс» Торин Принс сцепились под кольцом уже после свистка судьи, зафиксировавшего пробежку.

Началась стычка, команды пытались разнять игроков, в ходе чего Принс случайно уронил одного из арбитров на паркет.

Яннис Адетокумбо в качестве шутки сделал вид, что тоже хочет принять участие.

По итогам эпизода Принс, Терри, а также Бобби Портис и Зак Коллинс получили технические замечания. Терри был удален за попытку нанести удар.