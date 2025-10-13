  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Буллс» и «Бакс» устроили стычку, уронили арбитра. Яннис Адетокумбо в шутку хотел поучаствовать
Видео
0

«Буллс» и «Бакс» устроили стычку, уронили арбитра. Яннис Адетокумбо в шутку хотел поучаствовать

Эмоции вскипели в предсезонном матче «Милуоки» – «Чикаго».

Форвард «Буллс» Дэйлен Терри и форвард «Бакс» Торин Принс сцепились под кольцом уже после свистка судьи, зафиксировавшего пробежку.

Началась стычка, команды пытались разнять игроков, в ходе чего Принс случайно уронил одного из арбитров на паркет.

Яннис Адетокумбо в качестве шутки сделал вид, что тоже хочет принять участие.

По итогам эпизода Принс, Терри, а также Бобби Портис и Зак Коллинс получили технические замечания. Терри был удален за попытку нанести удар.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
logoМилуоки
предсезонные матчи
logoНБА
logoЧикаго
logoБаскетбол - видео
logoТорин Принс
logoЯннис Адетокумбо
logoДэйлен Терри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Никто не должен упрекать Янниса в случае ухода. Он столько сделал для Милуоки – там новые рестораны, новый центр города»
3вчера, 06:44
«Это должно было произойти в июне». «Бакс» опоздали с переговорами по Яннису Адетокумбо из-за продления Микэла Бриджеса
110 октября, 16:35
Янниса ждут в «Нью-Йорке». «Никс» и «Бакс» обсуждали обмен летом, а грек подогревает слухи
2610 октября, 08:00
Главные новости
Остин Ривз получил травму колена, Лука Дончич сказал ему больше не выходить на паркет
47 минут назадВидео
Джонатан Куминга вколотил постер-данк через Джейка Ларэвиа
сегодня, 04:30Видео
НБА. Предсезонные матчи. 23 очка и 8 передач Подземски не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Лейкерс», «Денвер» справился с «Клипперс» и другие результаты
22сегодня, 04:11
Стив Керр о назначении Споэльстры главным тренером сборной США: «Он невероятен. Это феноменальный тренер»
1вчера, 20:12
Стефан Йович получил травму голеностопа
вчера, 19:57
Семен Антонов – второй игрок в истории Лиги ВТБ, преодолевший отметку в 3000 очков за карьеру
2вчера, 19:36
Киган Мюррэй пропустит 4-6 недель из-за повреждения пальца
3вчера, 19:26
«Оклахома» подписала контракт с Виктором Лахиным
3вчера, 19:06
Егор Дёмин: «Полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре»
вчера, 18:33
Виктор Оладипо: «Я определенно один из лучших. Мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А»
13вчера, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом
вчера, 21:03
Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений
вчера, 20:52
Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»
вчера, 20:29
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
вчера, 19:41
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
вчера, 19:16
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» в овертайме обыграла «Венецию», «Дертона» победила «Тревизо» и другие результаты
вчера, 18:55
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1вчера, 18:46
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
вчера, 18:14
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Борац Чачак», «Мега» победила «Босна Роял»
1вчера, 18:01
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Панатинаикос»
1вчера, 17:58