«Буллс» и «Бакс» устроили стычку, уронили арбитра. Яннис Адетокумбо в шутку хотел поучаствовать
Эмоции вскипели в предсезонном матче «Милуоки» – «Чикаго».
Форвард «Буллс» Дэйлен Терри и форвард «Бакс» Торин Принс сцепились под кольцом уже после свистка судьи, зафиксировавшего пробежку.
Началась стычка, команды пытались разнять игроков, в ходе чего Принс случайно уронил одного из арбитров на паркет.
Яннис Адетокумбо в качестве шутки сделал вид, что тоже хочет принять участие.
По итогам эпизода Принс, Терри, а также Бобби Портис и Зак Коллинс получили технические замечания. Терри был удален за попытку нанести удар.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
