Анферни Саймонс набрал 21 очко в матче против «Кливленда»

Новобранец «Бостона» хорошо показал себя в предсезонном матче с «Кэвс».

За 25 минут на паркете 26-летний защитник принес своей команде 21 очко, реализовав 6 из 12 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

На счету Саймонса также 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

«Селтикс» разгромили «Кэвальерс» – 138:107.