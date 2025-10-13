Анферни Саймонс набрал 21 очко в матче против «Кливленда»
Новобранец «Бостона» хорошо показал себя в предсезонном матче с «Кэвс».
За 25 минут на паркете 26-летний защитник принес своей команде 21 очко, реализовав 6 из 12 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 3 из 3 штрафных.
На счету Саймонса также 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
«Селтикс» разгромили «Кэвальерс» – 138:107.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости