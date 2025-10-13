Джоэл Эмбиид выглядел здоровым во время двусторонки «Филадельфии», забивал сверху

Суперзвезда «Сиксерс» свободно двигался во время тренировочного матча.

В сети появилось видео с двусторонки «Филадельфии», в которой сыграл Джоэл Эмбиид . Центровой порадовал зрителей в том числе броском сверху.

Эмбиид не принимает участия в предсезонных матчах команды, продолжая восстановление после операции на колене.