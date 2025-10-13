Джоэл Эмбиид выглядел здоровым во время двусторонки «Филадельфии», забивал сверху
Суперзвезда «Сиксерс» свободно двигался во время тренировочного матча.
В сети появилось видео с двусторонки «Филадельфии», в которой сыграл Джоэл Эмбиид. Центровой порадовал зрителей в том числе броском сверху.
Эмбиид не принимает участия в предсезонных матчах команды, продолжая восстановление после операции на колене.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости