Джоэл Эмбиид выглядел здоровым во время двусторонки «Филадельфии», забивал сверху

Суперзвезда «Сиксерс» свободно двигался во время тренировочного матча.

В сети появилось видео с двусторонки «Филадельфии», в которой сыграл Джоэл Эмбиид. Центровой порадовал зрителей в том числе броском сверху.

Эмбиид не принимает участия в предсезонных матчах команды, продолжая восстановление после операции на колене.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
logoБаскетбол - видео
logoНБА
