Ныряем в бюджеты Лиги ВТБ: и здесь «Зенит» тратит больше всех! Даже у ЦСКА состав на 400 млн дешевле

Перед стартом сезона Единая лиги ВТБ традиционно раскрыла клубные бюджеты за сезон прошлый.

На запрос Спортса” лига предоставила детализированную информацию по основным статьям клубных доходов/расходов – спонсоры, бюджетные субсидии, матчдэй, зарплаты.

Отличный повод оценить российский баскетбол в денежном эквиваленте.

Больше всех зарабатывает ЦСКА, тратит – «Зенит», в самом большом плюсе – сама лига

Важная особенность: вместе с клубными цифрами публикуются общие финансовые результаты деятельности самой лиги. С нее и начнем.

Доходы Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/24 составили 1,74 млрд рублей (в прошлом сезоне – 1,37 млрд), из которых 743 млн – деньги спонсоров (Банк ВТБ, «Лукойл», «Сибур», «Академсервис», «Олимп», «Русвьетпетро»), 976,6 млн – прочие доходы (здесь речь в первую очередь про букмекерские отчисления – только за первый квартал этого года лига получила 181,2 млн рублей). Потратила лига 1,19 млрд рублей (884,2 млн), где 494,4 млн пошли на проведение турнира (судейство, страхование игроков, наградная продукция и пр.), 200 млн – на призовой фонд, 74,3 – на зарплаты сотрудникам. Таким образом, лига показал общий плюс в 550,1 млн рублей (481,7 млн).

В клубном блоке отсутствуют финансы «Астаны» и «Минска» (как иностранных клубов), а также московской «Руны» – в июне клуб вышел из Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем.

В доходы входят все финансовые поступления: от спонсорской помощи и бюджетных субсидий до выручки от билетов и мерча.

Общие расходы обычно (в том числе в Единой лиге ВТБ) считают бюджетом клуба – здесь, кроме прочего, зарплатный фонд, аренда спортивных объектов, расходы на рекламу и молодежный состав.

Есть нюанс: финансовые результаты УНИКСа нельзя сравнить с сезоном-2022/23 из-за технической ошибки – казанский клуб отчитывался о расходах в 1,20 млрд рублей в чемпионском сезоне-2022/23 при официальных данных налоговой инспекции в 2,98 и 2,48 млрд за 2022 и 23 года.

«Мы единственная профессиональная лига, которая запрашивает бюджет у своих клубов-участников и публикует их в открытом доступе. Делаем это уже много лет и доверяем нашим клубам. Что касается ситуации с УНИКСом, то клуб признался: была допущена техническая ошибка. Даже знаю, что они уволили главного бухгалтера, которая неправильно разобралась с курсовой разницей, – прокомментировала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. – Но тут важно выделить два важных момента. Первый – мы не проверяющая организация. Второй – мы попросили объяснения по этой ситуации. Они предоставили детальную выписку по бюджету. Мы проверили эту информацию, и у нас нет оснований ставить под сомнения честность руководителей Казани».

В сезоне-2023/24 УНИКС показал ненамного больше – 1,36 млрд рублей расходов.

● В сумме клубы тратят практически столько же, сколько зарабатывают (10 млрд рублей).

● Суммарные расходы/доходы ЦСКА и «Зенита» – почти половина от общих (43% и 45% соответственно).

● Бюджеты ЦСКА и «Зенита» в десять раз больше бюджета «Автодора».

● Самый большой прирост доходов с прошлого сезона у «Локомотива-Кубани» (на 136 млн рублей), ЦСКА (на 103 млн) и «Пармы» (на 102 млн), только два клуба потеряли в выручке – «Зенит» (на 111 млн) и «Самара» (на 34 млн).

● За год расходы выросли у абсолютно всех клубов, больше всех – у «Локомотива-Кубани» (на 103 млн рублей), «Пармы» (на 102 млн) и МБА (на 101 млн).

Переходим к деталям.

«Зенит» – лидер по спонсорским, «Самара» – по бюджетным

Поступления от спонсоров – основная статья доходов половины клубов. Единая лига ВТБ публикует не только конечные суммы, но и их источники.

● 70% от общих клубных доходов – деньги спонсоров. Самая большая «зависимость» у «Зенита» (96%), «Локомотива-Кубани» и МБА (по 94%).

● ЦСКА дополнительно получил 600 млн рублей от «Норильского никеля» (вклад членов/акционеров/участников).

● БК ПАРИ значится спонсором сразу у трех клубов лиги – «Уралмаша», «Пари НН» и «Пармы».

● УНИКС показал практически те же 1,21 млрд рублей расходов, что и год назад (1,20 млрд). Снова ошиблись?

В «иных доходах» отдельно выделена статья поступлений из региональных бюджетов.

● «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань», УНИКС и МБА не получали бюджетных средств в прошлом сезоне.

● Три клуба дополнительно получали безвозмездные пожертвования – «Уралмаш» (230,29 млн рублей), «Автодор» (66 млн) и МБА (13,2 млн).

● Клубы с самой весомой бюджетной «зависимостью»: «Енисей» (86 % от всех доходов), «Парма» (63%) и «Самара» (60%).

ЦСКА больше всех заработал от матчдэй

Доходы в дни матчей показывают отражают сразу две статьи доходов – продажа билетов и мерчандайзинг/кейтеринг . Суммируем.

● На билетах больше всех заработали ЦСКА (103,33 млн рублей), «Зенит» (62,20 млн) и «Локомотив–Кубань» (53,64 млн), в аутсайдерах – МБА (3,84 млн) и «Автодор» (8,1 млн).

● Вторым по доходам от мерчандайзинга и кейтеринга неожиданно идет «Автодор» (11,54 млн рублей), лидер предсказуем – «ЦСКА (18,95 млн).

● «Автодор» – единственный клуб лиги, у которого билетная выручка меньше заработка на остальных продажах в матчдэй (8,10 млн против 11,54 млн рублей).

У «Зенита» самая раздутая платежка, ЦСКА больше всех вкладывает в молодежь

Особенность отчетности Единой лиги ВТБ – раскрытие зарплатного фонда, причем с разбивкой по категориям. Нас, конечно, интересует спортивный блок: игроки, тренеры и технический персонал.

● На игроков больше всех тратятся «Зенит» (912,19 млн рублей), ЦСКА (656,05 млн) и «Локомотив–Кубань» (571,46 млн), самые «дешевые» составы – у «Автодора» (94,44 млн) и МБА (138,69 млн).

● Разрыв между четвертым составом по зарплате («Локомотив-Кубань») и пятым («Самара») – 290 млн рублей (496,64 млн против 205,60 млн рублей соответственно).

● Тренеры и технический персонал «Зенита» зарабатывают 324,80 млн рублей, «Локомотива-Кубани» – 125,79 млн, ЦСКА – 123,80 млн. Клуб из Санкт-Петербурга тратит по данной статье больше, чем сразу семь клубов на игроков (от «Самары» и ниже в таблице).

● По зарплатам офиса лидируют ЦСКА (95,49 млн рублей), «Зенит» (78,67 млн) и УНИКС (71,08 млн). «Уралмаш» потратил на офис всего 2,73 млн рублей за сезон.

Заканчиваем расходами на молодежь.

● ЦСКА и «Пари НН» тратят на молодежь по 11% от всех расходов клубов, МБА – 10%.

● Только четыре клуба – ЦСКА, «Пари НН», «Самара» и МБА – потратили на молодежные составы больше, чем на трансферы и агентов.

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«Мы увидели, на площадке играют люди, а не бюджеты», – так президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко охарактеризовал выход в плей-офф «Уралмаша» [третий с конца клуб по расходам], где екатеринбуржцы в пяти матчах уступили «Зениту».

При этом ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» взяли свои четвертьфинальные серии всухую.

Но тут ничего нового: последние три сезона именно «большая четверка» разыгрывает призовые места в Единой лиге ВТБ. Остальные команды забрали у них только четыре матча в плей-офф (два из которых у «Уралмаша»).

Финансовая отчетность в очередной раз показала почему.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Евгений Одиноков