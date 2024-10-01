Девон Акун-Перселл избежал серьезной травмы
Девон Акун-Перселл вернется в строй в одном из ближайших матчей.
Форвард УНИКСа пропустил воскресный матч с «Зенитом» (84:87) из-за мышечного повреждения. Травма оказалась несерьезной, и американец вернется уже в одном из ближайших матчей.
В двух матчах текущего сезона Лиги ВТБ Акун-Перселл набирал в среднем 15,0 очка, 5,0 подбора и 4,5 передачи. Показатели в Суперкубке составили 19,0 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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