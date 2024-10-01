Девон Акун-Перселл избежал серьезной травмы

Девон Акун-Перселл вернется в строй в одном из ближайших матчей.

Форвард УНИКСа пропустил воскресный матч с «Зенитом» (84:87) из-за мышечного повреждения. Травма оказалась несерьезной, и американец вернется уже в одном из ближайших матчей.

В двух матчах текущего сезона Лиги ВТБ Акун-Перселл набирал в среднем 15,0 очка, 5,0 подбора и 4,5 передачи. Показатели в Суперкубке составили 19,0 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи.