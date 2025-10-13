7

Деандре Эйтон: «Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс» и фундамент защиты»

Эйтон оценил свой вклад в игру команды.

«Джей Джей делает акцент на том, что «большие» должны защищать краску, и я пытаюсь внести свой вклад. Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс» и фундамент защиты», – заявил 27-летний баскетболист.

В предсезонном матче против «Голден Стэйт» Эйтон отметился 14 очками (6 из 8 с игры), 8 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом за 26 минут на паркете с показателем полезности «+3».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Spectrum SportsNet в соцсети X
