Деандре Эйтон: «Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс» и фундамент защиты»

Эйтон оценил свой вклад в игру команды.

«Джей Джей делает акцент на том, что «большие» должны защищать краску, и я пытаюсь внести свой вклад. Даю миру и лиге знать, что я – центровой «Лейкерс » и фундамент защиты», – заявил 27-летний баскетболист.

В предсезонном матче против «Голден Стэйт» Эйтон отметился 14 очками (6 из 8 с игры), 8 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом за 26 минут на паркете с показателем полезности «+3».