Тони Тэйлор: «В матче с «Енисеем» УНИКСу необходимо контролировать щит и навязать сопернику свой баскетбол»

Тони Тэйлор рассказал о подготовке к матчу против его бывшей команды «Енисея».

«Прошло немало времени с моего последнего визита в Красноярск. Чувствую связь с этим городом, ведь провел здесь два года. Рад вернуться и увидеться с сотрудниками клуба и конечно, болельщиками «Енисея».

Все парни сосредоточены на предстоящем матче и стремятся совершенствоваться каждый день. Сейчас, когда УНИКС пытается собрать команду в полном составе, очень важно уделять внимание здоровью. Завтра нам необходимо быть сфокусированными и продемонстрировать интенсивную игру. «Енисей » – отличная подбирающая команда. Поэтому мы должны контролировать щит и навязать сопернику свой баскетбол», – сказал разыгрывающий УНИКСа .