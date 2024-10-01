Тони Тэйлор: «В матче с «Енисеем» УНИКСу необходимо контролировать щит и навязать сопернику свой баскетбол»
Тони Тэйлор рассказал о подготовке к матчу против его бывшей команды «Енисея».
«Прошло немало времени с моего последнего визита в Красноярск. Чувствую связь с этим городом, ведь провел здесь два года. Рад вернуться и увидеться с сотрудниками клуба и конечно, болельщиками «Енисея».
Все парни сосредоточены на предстоящем матче и стремятся совершенствоваться каждый день. Сейчас, когда УНИКС пытается собрать команду в полном составе, очень важно уделять внимание здоровью. Завтра нам необходимо быть сфокусированными и продемонстрировать интенсивную игру. «Енисей» – отличная подбирающая команда. Поэтому мы должны контролировать щит и навязать сопернику свой баскетбол», – сказал разыгрывающий УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
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