Д’Анджело Расселл: «Болельщики «Лейкерс» меня любят»
Д’Анджело Расселл поделился мнением о том, как к нему относятся фанаты «Лейкерс».
«Болельщики «Лейкерс» меня любят. Они говорят хорошие вещи, когда могут», – считает 28-летний разыгрывающий.
Воспользовавшийся опцией продления в контракте с «Лейкерс» баскетболист также рассказал о разговоре с новым главным тренером команды Джей Джей Редиком.
«Отношения с Редиком? Мы пообщались еще летом, получилось очень хорошо. Обсуждали мое возвращение в команду. Прежде не доводилось с ним вот так разговаривать. Очень умный, с точки зрения баскетбола и вообще», – заявил Расселл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TJ Sports USA
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