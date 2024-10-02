Д’Анджело Расселл: «Болельщики «Лейкерс» меня любят»

Д’Анджело Расселл поделился мнением о том, как к нему относятся фанаты «Лейкерс».

«Болельщики «Лейкерс » меня любят. Они говорят хорошие вещи, когда могут», – считает 28-летний разыгрывающий.

Воспользовавшийся опцией продления в контракте с «Лейкерс» баскетболист также рассказал о разговоре с новым главным тренером команды Джей Джей Редиком .

«Отношения с Редиком? Мы пообщались еще летом, получилось очень хорошо. Обсуждали мое возвращение в команду. Прежде не доводилось с ним вот так разговаривать. Очень умный, с точки зрения баскетбола и вообще», – заявил Расселл .