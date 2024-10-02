Редик планирует использовать в «Лейкерс» ротацию из девяти игроков
Джей Джей Редик уже примерно знает, какой будет ротация новых «Лейкерс».
До открытия тренировочного лагеря главный тренер «озерников» сказал, что будет использовать стартовую пятерку, которая завершила минувший регулярный чемпионат с результатом 18-6. В нее входят Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Остин Ривз, Д’Анджело Рассел и Руи Хатимура.
Сейчас Джей Джей думает над тем, кто будет подменять основу со скамейки.
Во вторник Редик сообщил журналистам, что планирует использовать ротацию из девяти баскетболистов.
«Помимо очевидных ребят из старта это Гэйб Винсент, Джарред Вандербилт, когда он будет здоров, Джексон Хэйс, Макс [Кристи], Кэм [Реддиш], Джейлен [Худ-Шифино]. Знаю, что забыл кого-то. У нас много парней, которые будут бороться за места», – отметил 40-летний тренер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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