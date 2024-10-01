Д’Анджело Расселл: «Хочу извиниться за то, что временами демонстрировал отсутствие профессионализма»
Д’Анджело Расселл извинился за непрофессионализм в прошлом сезоне.
«Честно говоря, я хотел бы извиниться за то, что временами демонстрировал отсутствие профессионализма.
Временами я демонстрировал отсутствие восприятия команды как чего-то, что превыше всего. Так что мне нужно сохранять эту зрелость и профессионализм в течение сезона, несмотря на взлеты и падения», – сказал защитник «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Nation
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