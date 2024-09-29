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Мэджик Джонсон сомневается в Джей Джей Редике: «Трудно сделать переход от того, кем он был, к работе тренером»

Мэджик Джонсон сомневается в способности Джей Джей Редика тренировать «Лейкерс».

«Трудно сделать переход от того, кем он был, к работе тренером.

Помните, как он критиковал игроков. Теперь он должен прийти и тренировать этих ребят, которые играют в НБА, в этой команде.

Он очень умный человек. Я отдаю ему должное. Он умен. Он знает баскетбол, от и до. Кроме того, он очень умен в плане аналитики. Теперь, сможет ли он перенести это на площадку?»

Сможет ли он заставить ребят играть так, как он хочет, чтобы у них была отличная система на обоих концах, в нападении и защите? И сможет ли он вносить коррективы в игру? Это будет для меня ключевым моментом. Тогда я пойму, отличный ли он тренер. Если соперник совершает рывок, сможет ли он внести коррективы, чтобы остановить этот рывок?» – сказал 5-кратный чемпион НБА на шоу Джимми Киммела.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Jimmy Kimmel Live
logoМэджик Джонсон
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
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