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«Дешевая и ненужная попытка обмана». Президент «Партизана» высказался о назначении Небойши Човича

Президент «Партизана» выступил против назначения Небойши Човича.

«Партизан» не поддержал кандидатуру новоизбранного президента Федерации баскетбола Сербии, мы не считаем его хорошим выбором для сербского баскетбола.

Не комментируя, кто за него голосовал и почему они это сделали, должен отметить, что присутствие 28 из 30 представителей не означает, что речь идет о единогласии. Это назначение — дешевая и ненужная попытка обмана.

Я считаю, что президентом нашей национальной федерации должен быть уважаемый, честный и опытный человек. Я считаю, что этот выбор унижает и позорит любого человека, связанного с баскетболом», – заявил президент «Партизана» Остоя Мияйлович.

Чович назначен новым президентом Федерации баскетбола Сербии и подал заявление об отставке с поста президента «Црвены Звезды».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoсборная Сербии
Федерация баскетбола Сербии
Небойша Чович
Остоя Мияйлович
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