«Дешевая и ненужная попытка обмана». Президент «Партизана» высказался о назначении Небойши Човича

Президент «Партизана» выступил против назначения Небойши Човича.

«Партизан » не поддержал кандидатуру новоизбранного президента Федерации баскетбола Сербии, мы не считаем его хорошим выбором для сербского баскетбола.

Не комментируя, кто за него голосовал и почему они это сделали, должен отметить, что присутствие 28 из 30 представителей не означает, что речь идет о единогласии. Это назначение — дешевая и ненужная попытка обмана.

Я считаю, что президентом нашей национальной федерации должен быть уважаемый, честный и опытный человек. Я считаю, что этот выбор унижает и позорит любого человека, связанного с баскетболом», – заявил президент «Партизана» Остоя Мияйлович.

Чович назначен новым президентом Федерации баскетбола Сербии и подал заявление об отставке с поста президента «Црвены Звезды ».