Шакил О′Нил: «США не выиграют золото на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе»
Шакил О′Нил заявил, что США не выиграют золото на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
«20 лет назад США опережали другие страны на световые годы. Но теперь все изменилось. Европа догнала и отстает лишь немного, но скоро обгонит США. Я уверен, что США не выиграют золото на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Леброн Джеймс больше не будет играть за сборную, как и Кевин Дюрэнт и Стеф Карри. Джоэл Эмбиид, вероятно, тоже больше не будет играть. Тогда превосходство США закончится. Европейские команды очень хороши: Хорватия, Сербия, даже Германия. Вы можете выиграть золото в 2028 году», – сказал легендарный центровой в интервью немецкому Sport Bild.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport Bild
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