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Небойша Чович покинул «Црвену Звезду» и возглавил Федерацию баскетбола Сербии

Небойша Чович стал президентом Федерации баскетбола Сербии.

Небойша Чович назначен новым президентом Федерации баскетбола Сербии и подал заявление об отставке с поста президента «Црвены Звезды». Согласно сербскому спортивному законодательству, эти две должности несовместимы.

Желько Дрчелич, президент Совета директоров «Црвены Звезды», должен занять пост временного президента клуба.

«Мое назначение на пост президента Федерации баскетбола Сербии является подтверждением упорной работы всех нас, кто в течение многих лет был частью баскетбольной системы «Звезды» как команды, которая всегда была символом качества и гордости», — заявил Чович.

Бывший мэр Белграда пояснил, что Светислав Пешич должен остаться главным тренером сборной Сербии. Чович, который проведет пресс-конференцию в среду, подчеркнул, что его первой задачей будет выбор нового тренера команды.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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Федерация баскетбола Сербии
Небойша Чович
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