Аарон Гордон: «Йокич чуть не «умыл» ребят из сборной США. Это было круто»

Аарон Гордон не получил вызов в сборную США.

Форвард «Денвера» рассказал о своей реакции.

«Меня спрашивали о потенциальном участии, но звонка так и не последовало. Так что я был немного расстроен.

С удовольствием понаблюдал, как Йокич практически загнал их в угол, чуть не «умыл» парней из сборной. Это было круто. Но все же, Америка!» – посмеялся Гордон .

Сборная Сербии уступила США в полуфинале Олимпиады со счетом 91:95.