Аарон Гордон: «Йокич чуть не «умыл» ребят из сборной США. Это было круто»
Аарон Гордон не получил вызов в сборную США.
Форвард «Денвера» рассказал о своей реакции.
«Меня спрашивали о потенциальном участии, но звонка так и не последовало. Так что я был немного расстроен.
С удовольствием понаблюдал, как Йокич практически загнал их в угол, чуть не «умыл» парней из сборной. Это было круто. Но все же, Америка!» – посмеялся Гордон.
Сборная Сербии уступила США в полуфинале Олимпиады со счетом 91:95.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости