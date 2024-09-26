Никола Йокич: «Каждый игрок, у которого есть возможность выступить за сборную, должен это сделать»

Никола Йокич поделился впечатлениями от игры за сборную Сербии на Олимпиаде.

«Мне очень понравилось играть за сборную, играть с друзьями, представлять свою страну, свой родной город и свою семью. Я думаю, что это отличный опыт.

Я считаю, что каждый игрок, у которого есть возможность выступить за сборную, должен это сделать. Это совершенно другое соревнование, турнир. По сути, каждый матч имеет значение. Если вы проигрываете, вы едете домой. Это очень интересно. Всем, у кого есть возможность сыграть за сборную, советую это сделать.

Играть за сборную — это уникальные эмоции и уникальные чувства; играть с друзьями, с которыми вы выросли. По сути, вы знали их с 13, 14 или 15 лет, и теперь вы играете вместе в составе сборной на Олимпиаде против лучших команд мира», – сказал центровой «Денвера ».