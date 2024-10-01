Леброн забавно отреагировал на слова о том, что он самый возрастной игрок НБА
Леброн Джеймс в этом сезоне снова самый возрастной игрок НБА.
Звездный форвард «Лейкерс» забавно отреагировал, когда ему сообщили о его статусе.
30 декабря Джеймсу исполнится 40 лет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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