Энтони Дэвис: «Все еще не верю, что Бронни в одной команде со своим отцом. За ними так классно наблюдать»
Энтони Дэвис тоже с интересом наблюдает за дебютом Бронни Джеймса в НБА.
Сын 4-кратного MVP НБА Леброна Джеймса выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024.
«Все еще не верю, что Бронни в одной команде со своим отцом. И я часть этой команды, могу наблюдать каждую их совместную тренировку, каждую совместную игру, каждый их момент, по крайней мере, в течение его первого сезона.
Не могу дождаться момента, когда они выйдут на площадку вместе и официально войдут в историю. Но пока тоже есть на что посмотреть, это очень классно», – сказал звездный форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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