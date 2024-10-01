Энтони Дэвис: «Все еще не верю, что Бронни в одной команде со своим отцом. За ними так классно наблюдать»

Энтони Дэвис тоже с интересом наблюдает за дебютом Бронни Джеймса в НБА.

Сын 4-кратного MVP НБА Леброна Джеймса выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024.

«Все еще не верю, что Бронни в одной команде со своим отцом. И я часть этой команды, могу наблюдать каждую их совместную тренировку, каждую совместную игру, каждый их момент, по крайней мере, в течение его первого сезона.

Не могу дождаться момента, когда они выйдут на площадку вместе и официально войдут в историю. Но пока тоже есть на что посмотреть, это очень классно», – сказал звездный форвард.