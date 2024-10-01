Бронни Джеймс: «Каждый день приходится играть против Леброна Джеймса – это очень тяжело»
Бронни Джеймс поделился впечатлениями от тренировок с Леброном Джеймсом.
«Это такое безумное чувство – тренироваться с отцом и соревноваться на высоком уровне. Но с другой стороны, каждый день на тренировке приходится играть против Леброна Джеймса – это очень тяжело», – признался новичок «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Washington Post
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