Бронни Джеймс: «Каждый день приходится играть против Леброна Джеймса – это очень тяжело»

Бронни Джеймс поделился впечатлениями от тренировок с Леброном Джеймсом.

«Это такое безумное чувство – тренироваться с отцом и соревноваться на высоком уровне. Но с другой стороны, каждый день на тренировке приходится играть против Леброна Джеймса – это очень тяжело», – признался новичок «Лейкерс ».