«Он сломал мне лицо в мой день рождения». Леброн Джеймс поделился самым ярким воспоминанием о Дикембе Мутомбо

Леброн Джеймс рассказал, как Дикембе Мутомбо сломал ему кость лица.

«Мое самое яркое воспоминание о Дикембе Мутомбо ? Он сломал мне лицо локтем в мой день рождения в «Кливленде». Мне так и не удалось рассказать ему об этом. Не помню, сколько мне было лет — может быть, 22. Это было во время моего первого пребывания в «Кливленде », а он был в «Хьюстоне».

Можете провести исследование – он был в «Хьюстоне ». Я пошел к кольцу и наткнулся на локоть Дикембе. Если кто-то не знает об этих локтях Дикембе, они неприятны. Он сломал мне кость лица, и я отправился в больницу. После этого некоторое время носил маску», – рассказал звездный форвард «Лейкерс».