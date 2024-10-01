«Он сломал мне лицо в мой день рождения». Леброн Джеймс поделился самым ярким воспоминанием о Дикембе Мутомбо
Леброн Джеймс рассказал, как Дикембе Мутомбо сломал ему кость лица.
«Мое самое яркое воспоминание о Дикембе Мутомбо? Он сломал мне лицо локтем в мой день рождения в «Кливленде». Мне так и не удалось рассказать ему об этом. Не помню, сколько мне было лет — может быть, 22. Это было во время моего первого пребывания в «Кливленде», а он был в «Хьюстоне».
Можете провести исследование – он был в «Хьюстоне». Я пошел к кольцу и наткнулся на локоть Дикембе. Если кто-то не знает об этих локтях Дикембе, они неприятны. Он сломал мне кость лица, и я отправился в больницу. После этого некоторое время носил маску», – рассказал звездный форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал House of Highlights
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