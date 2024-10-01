«Единственный способ заставить взять ее в руки джойстик». Саванна Джеймс сыграла за Бронни в NBA 2K

Мама Бронни Джеймса Саванна сыграла за него в NBA 2K.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс рассказал о том, как застал жену Саванну играющей в NBA 2K.

«Я заснял на телефон, как Саванна играет в NBA 2K. Бронни еще этого не видел. Она обычно не играет в видеоигры, но тут зашла в тренировочный режим. Она играла за сына. Я выложу это. Я такой: «Вот как заставить тебя играть в видеоигры», – рассказал Джеймс.

Сын 4-кратного MVP НБА выбран калифорнийским клубом под 55-м номером на драфте-2024.