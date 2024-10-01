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Кевин Портер о возвращении в НБА: «Мне пришлось кое-что испытать. Сейчас это лучшая версия меня»

Кевин Портер прокомментировал возвращение в НБА.

«Рад и благодарен за то, что вернулся в лигу.

Возможная дисквалификация от НБА? Я в ответе за все, что может произойти. Лига сделает то, что должна, и я к этому готов.

Мне пришлось многое узнать о себе, кое-что испытать. И я чувствую, что это лучшая версия меня, так что сейчас все нормально», – сказал 24-летний баскетболист «Клипперс».

Портер был арестован в сентябре 2023 года по обвинению в домашнем насилии после того, как избил свою бывшую девушку, баскетболистку женской НБА Кисре Гондрезик. Игрок признал вину и в настоящее время выполняет предписания суда. Защитнику грозит дисциплинарное взыскание со стороны лиги.

«Клипперс» подписали с Портером двухлетний контракт на 4,8 миллиона долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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