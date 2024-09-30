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Кавай Ленард об уходе Пола Джорджа: «Никогда не искал на площадке своего спасителя»

Кавай Ленард прокомментировал расставание с Полом Джорджем.

Форвард присоединился к «Филадельфии» в это межсезонье после неудачных переговоров о продлении с «Клипперс».

«Не думаю, что мне станет сложнее. Я не смотрел на него подобным образом и вообще не ищу на площадке своего спасителя. Того, кто возьмет на себя мою роль и мои сложности, преграды, которые мне приходится преодолевать в каждом матче в попытке доминировать.

Мне не придется никак изменять свой подход и настрой», – заявил Ленард на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бена Голливера
logoКлипперс
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
logoКавай Ленард
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