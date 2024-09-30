Кавай Ленард заявил, что в его планах участие в первом матче сезона «Клипперс»
Кавай Ленард прокомментировал состояние колена.
Форвард «Клипперс» намерен принять участие в первом матче нового сезона. Баскетболисту придется иметь дело с воспалением до конца карьеры, но игрок заявил, что медицинский штаб нашел возможность уменьшить влияние процесса на его выступление за команду. Форвард перепробовал несколько вариантов лечения при сотрудничестве медиков клуба и уверен, что определился с возможностью контролировать состояние сустава.
Ленард провел 4 матча плей-офф за последние 2 сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ома Енмисука
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