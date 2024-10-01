Виктор Вембаньяма набрал 11 килограммов по сравнению с прошлым сезоном

Виктор Вембаньяма набрал вес перед вторым сезоном в НБА.

Французский «большой» из «Сан-Антонио » стал на 11 килограммов тяжелее по сравнению с дебютным сезоном в лиге.

Вес 224-сантиметрового Вембаньямы заявлен техасским клубом как 106,5 килограмма.

В январе Виктору исполнится 21 год.