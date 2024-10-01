Виктор Вембаньяма набрал 11 килограммов по сравнению с прошлым сезоном
Виктор Вембаньяма набрал вес перед вторым сезоном в НБА.
Французский «большой» из «Сан-Антонио» стал на 11 килограммов тяжелее по сравнению с дебютным сезоном в лиге.
Вес 224-сантиметрового Вембаньямы заявлен техасским клубом как 106,5 килограмма.
В январе Виктору исполнится 21 год.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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