Игрокам «Сперс» дали на подпись их детские фотографии в медиа-день клуба
Репортеры «Сперс» устроили сюрприз баскетболистам клуба.
В медиа-день журналисты попросили оставить автографы на детских фотографиях игроков. Виктор Вембаньяма подписал снимок, на котором валяется на льду после падения на коньках.
Тре Джонсу досталось фото с трофеем чемпионата штата. Сандро Мамукелашвили дали детский снимок в форме «Сан-Антонио». В эпизоде также поучаствовали Джереми Сохан и Келдон Джонсон, рассказавший, что набирал 30 очков в среднем во время, когда была сделана его фотография.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Сперс»
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