Игрокам «Сперс» дали на подпись их детские фотографии в медиа-день клуба

Репортеры «Сперс» устроили сюрприз баскетболистам клуба.

В медиа-день журналисты попросили оставить автографы на детских фотографиях игроков. Виктор Вембаньяма подписал снимок, на котором валяется на льду после падения на коньках.

Тре Джонсу досталось фото с трофеем чемпионата штата. Сандро Мамукелашвили дали детский снимок в форме «Сан-Антонио ». В эпизоде также поучаствовали Джереми Сохан и Келдон Джонсон, рассказавший, что набирал 30 очков в среднем во время, когда была сделана его фотография.