Руди Гэй: «Виктор Вембаньяма – более динамичный игрок, чем Яннис Адетокумбо»

Руди Гэй прокомментировал состояние «Сперс».

38-летний форвард ответил на вопрос о возможном сравнении связок Янниса Адетокумбо с Дрю Холидэем и Виктора Вембаньямы со Стефоном Каслом.

«Да, что-то такое возможно. По моему мнению, Вембаньяма – более динамичный игрок, чем Яннис Адетокумбо .

Возможности безграничны. Вембаньяма – талант поколения. Баскетболист, который так двигается при таком росте.

Стефон Касл может помочь команде сразу же. С учетом правильного развития с хорошим тренером, а у них Поп, он может стать настолько хорошим, насколько захочет.

Еще у них есть Девин Васселл , отличный профессионал. Они будут очень хорошей командой в будущем с учетом превосходного генерального менеджера», – заключил Гэй.