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Руди Гэй: «Виктор Вембаньяма – более динамичный игрок, чем Яннис Адетокумбо»

Руди Гэй прокомментировал состояние «Сперс».

38-летний форвард ответил на вопрос о возможном сравнении связок Янниса Адетокумбо с Дрю Холидэем и Виктора Вембаньямы со Стефоном Каслом.

«Да, что-то такое возможно. По моему мнению, Вембаньяма – более динамичный игрок, чем Яннис Адетокумбо.

Возможности безграничны. Вембаньяма – талант поколения. Баскетболист, который так двигается при таком росте.

Стефон Касл может помочь команде сразу же. С учетом правильного развития с хорошим тренером, а у них Поп, он может стать настолько хорошим, насколько захочет.

Еще у них есть Девин Васселл, отличный профессионал. Они будут очень хорошей командой в будущем с учетом превосходного генерального менеджера», – заключил Гэй.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Scoop B
logoРуди Гэй
logoМилуоки
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДрю Холидэй
logoЯннис Адетокумбо
logoДевин Васселл
logoВиктор Вембаньяма
logoСтефон Касл
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