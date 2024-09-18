Руди Гэй: «Виктор Вембаньяма – более динамичный игрок, чем Яннис Адетокумбо»
Руди Гэй прокомментировал состояние «Сперс».
38-летний форвард ответил на вопрос о возможном сравнении связок Янниса Адетокумбо с Дрю Холидэем и Виктора Вембаньямы со Стефоном Каслом.
«Да, что-то такое возможно. По моему мнению, Вембаньяма – более динамичный игрок, чем Яннис Адетокумбо.
Возможности безграничны. Вембаньяма – талант поколения. Баскетболист, который так двигается при таком росте.
Стефон Касл может помочь команде сразу же. С учетом правильного развития с хорошим тренером, а у них Поп, он может стать настолько хорошим, насколько захочет.
Еще у них есть Девин Васселл, отличный профессионал. Они будут очень хорошей командой в будущем с учетом превосходного генерального менеджера», – заключил Гэй.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Scoop B
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