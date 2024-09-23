Тим Макмэн: «Если бы «Сперс» были в Восточной конференции, они попали бы в плей-ин»

Тим Макмэн порассуждал о следующем сезоне «Сан-Антонио».

«Их лучшая пятерка вышла в существенный плюс по итогам сезона. Они добавили двух значимых игроков. Не говорю, что Крис Пол и Харрисон Барнс находятся на своем прежнем уровне, но это качественные баскетболисты.

Им нужен еще год, чтобы начать соревноваться. Чтобы это произошло в этом году, Виктор Вембаньяма должен будет выступить на уровне первой символической пятерки и взять «Мистера замка», набирая около 27 очков в среднем.

Или им нужно было бы быть в Восточной конференции. В этом случае они точно попали бы в плей-ин. Но Запад слишком глубок, слишком много добротных, хороших команд», – заключил репортер ESPN.