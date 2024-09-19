Пол Мокески похвалил тренировки Виктора Вембаньямы: «Мы делали 15 «джампинг джеков» и выходили играть»

Пол Мокески призвал Виктора Вембаньяму к осторожности.

«Нагрузки дают о себе знать. Человеческое тело не приспособлено быть таким высоким. Дэррил Доукинс, Мозес Мэлоун , Эрл Кюретон, Уилт Чемберлен , Джек Хэйли – все умерли от проблем с сердцем.

Это часто случается с высокими баскетболистами из НБА . Мы заметили эту тенденцию, она вызывает опасения.

Но Виктор Вембаньяма довел тренировочный процесс до предела. Йога, растяжки и прочее. Мы такого не делали. Очень жаль. Мы делали 15 «джампинг джеков» (прыжки с разведением рук и ног) и выходили играть», – рассказал 67-летний бывший центровой (213 см).