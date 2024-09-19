Пол Мокески похвалил тренировки Виктора Вембаньямы: «Мы делали 15 «джампинг джеков» и выходили играть»
Пол Мокески призвал Виктора Вембаньяму к осторожности.
«Нагрузки дают о себе знать. Человеческое тело не приспособлено быть таким высоким. Дэррил Доукинс, Мозес Мэлоун, Эрл Кюретон, Уилт Чемберлен, Джек Хэйли – все умерли от проблем с сердцем.
Это часто случается с высокими баскетболистами из НБА. Мы заметили эту тенденцию, она вызывает опасения.
Но Виктор Вембаньяма довел тренировочный процесс до предела. Йога, растяжки и прочее. Мы такого не делали. Очень жаль. Мы делали 15 «джампинг джеков» (прыжки с разведением рук и ног) и выходили играть», – рассказал 67-летний бывший центровой (213 см).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: News4SA
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