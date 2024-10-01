Леброн Джеймс: «Чувствую себя просто отлично, замечательно провел лето. Все еще способен помочь команде завоевать трофей»

Леброн Джеймс рассказал о настроении, с которым подходит к сезону.

Предстоящий розыгрыш НБА станет для звезды «Лейкерс » 22-м, это повторение рекорда Винса Картера.

«Я чувствую себя просто отлично. Замечательно провел лето.

Физически у меня очень хорошее состояние. Морально все тоже отлично. Чувствую себя прекрасно. Полон бодрости. Отдохнул, свежий. С нетерпением жду завтра, когда приступим к работе.

Особо не думаю о том, что там принесет будущее. Живу настоящим. Особенно, когда Бронни здесь рядом. Не хочу воспринимать этот момент как должное.

Олимпийские игры? Было здорово принять участие в столь значимом турнире. С учетом моего возраста я сильно там выступил. Тот уровень, который я продемонстрировал, заставил подумать: «Ладно, у меня осталось еще много сил. Очень много». И я могу помочь команде победить в финале и завоевать трофей, какой угодно – будь то золото Игр или трофей Лэрри О’Брайена, или что-то еще, я все равно на это способен», – заявил 39-летний форвард.