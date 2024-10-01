Леброн Джеймс: «Чувствую себя просто отлично, замечательно провел лето. Все еще способен помочь команде завоевать трофей»
Предстоящий розыгрыш НБА станет для звезды «Лейкерс» 22-м, это повторение рекорда Винса Картера.
«Я чувствую себя просто отлично. Замечательно провел лето.
Физически у меня очень хорошее состояние. Морально все тоже отлично. Чувствую себя прекрасно. Полон бодрости. Отдохнул, свежий. С нетерпением жду завтра, когда приступим к работе.
Особо не думаю о том, что там принесет будущее. Живу настоящим. Особенно, когда Бронни здесь рядом. Не хочу воспринимать этот момент как должное.
Олимпийские игры? Было здорово принять участие в столь значимом турнире. С учетом моего возраста я сильно там выступил. Тот уровень, который я продемонстрировал, заставил подумать: «Ладно, у меня осталось еще много сил. Очень много». И я могу помочь команде победить в финале и завоевать трофей, какой угодно – будь то золото Игр или трофей Лэрри О’Брайена, или что-то еще, я все равно на это способен», – заявил 39-летний форвард.
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