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  • Леброн Джеймс: «Чувствую себя просто отлично, замечательно провел лето. Все еще способен помочь команде завоевать трофей»
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Леброн Джеймс: «Чувствую себя просто отлично, замечательно провел лето. Все еще способен помочь команде завоевать трофей»

Леброн Джеймс рассказал о настроении, с которым подходит к сезону.

Предстоящий розыгрыш НБА станет для звезды «Лейкерс» 22-м, это повторение рекорда Винса Картера.

«Я чувствую себя просто отлично. Замечательно провел лето.

Физически у меня очень хорошее состояние. Морально все тоже отлично. Чувствую себя прекрасно. Полон бодрости. Отдохнул, свежий. С нетерпением жду завтра, когда приступим к работе.

Особо не думаю о том, что там принесет будущее. Живу настоящим. Особенно, когда Бронни здесь рядом. Не хочу воспринимать этот момент как должное.

Олимпийские игры? Было здорово принять участие в столь значимом турнире. С учетом моего возраста я сильно там выступил. Тот уровень, который я продемонстрировал, заставил подумать: «Ладно, у меня осталось еще много сил. Очень много». И я могу помочь команде победить в финале и завоевать трофей, какой угодно – будь то золото Игр или трофей Лэрри О’Брайена, или что-то еще, я все равно на это способен», – заявил 39-летний форвард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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