Школьная майка Леброна Джеймса продана за 1,3 млн долларов
Школьная майка Леброна Джеймса продана за рекордную сумму.
Майка Сент-Винсент – Сент-Мэри, которую звездный баскетболист использовал в 2002 году, была продана на аукционе в третий раз за последние пять лет.
На этот раз цена достигла отметки в 1,3 миллиона долларов. В 2021 году майка стоила 512 тысяч, в 2019-м – 184 тысячи.
По итогам последней продажи в субботу майка досталась частному коллекционеру.
1,3 миллиона долларов стали новым рекордом для школьной баскетбольной майки, проданной на аукционе.
В этой майке Джеймс появился на обложке журнала Sports Illustrated с подписью «Избранный» в 2002 году, номер стал культовым. Леброн также выходил в ней на площадку в одном из матчей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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