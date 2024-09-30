Школьная майка Леброна Джеймса продана за 1,3 млн долларов

Школьная майка Леброна Джеймса продана за рекордную сумму.

Майка Сент-Винсент – Сент-Мэри, которую звездный баскетболист использовал в 2002 году, была продана на аукционе в третий раз за последние пять лет.

На этот раз цена достигла отметки в 1,3 миллиона долларов. В 2021 году майка стоила 512 тысяч, в 2019-м – 184 тысячи.

По итогам последней продажи в субботу майка досталась частному коллекционеру.

1,3 миллиона долларов стали новым рекордом для школьной баскетбольной майки, проданной на аукционе.

В этой майке Джеймс появился на обложке журнала Sports Illustrated с подписью «Избранный» в 2002 году, номер стал культовым. Леброн также выходил в ней на площадку в одном из матчей.