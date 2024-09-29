Остин Риверс: «Карл-Энтони Таунс – это усиление по сравнению с Джулиусом Рэндлом»

Остин Риверс считает, что «Никс» усилились, обменяв Рэндла на Таунса.

«Я действительно думаю, что Карл -Энтони Таунс – это усиление по сравнению с Джулиусом Рэндлом .

Его способности соответствуют тому, что нужно «Никс» с точки зрения растягивания обороны соперника. Теперь у них есть большой, который сможет это делать. Игра в пик-н-поп с Джейленом Брансоном будет фантастической.

Карл очень техничный, ему не нужно много держать мяч в руках. Он будет бросать или сразу же начинать действовать», – сказал бывший игрок «Миннесоты».