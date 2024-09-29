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Остин Риверс: «Карл-Энтони Таунс – это усиление по сравнению с Джулиусом Рэндлом»

Остин Риверс считает, что «Никс» усилились, обменяв Рэндла на Таунса.

«Я действительно думаю, что Карл-Энтони Таунс – это усиление по сравнению с Джулиусом Рэндлом.

Его способности соответствуют тому, что нужно «Никс» с точки зрения растягивания обороны соперника. Теперь у них есть большой, который сможет это делать. Игра в пик-н-поп с Джейленом Брансоном будет фантастической.

Карл очень техничный, ему не нужно много держать мяч в руках. Он будет бросать или сразу же начинать действовать», – сказал бывший игрок «Миннесоты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Билла Симмонса
logoНью-Йорк
logoНБА
logoОстин Риверс
logoДжулиус Рэндл
logoКарл-Энтони Таунс
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