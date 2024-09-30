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«Спасибо!» Джулиус Рэндл попрощался с Нью-Йорком в соцсетях

Джулиус Рэндл попрощался с Нью-Йорком в соцсетях.

Звездный форвард выложил пост в связи с уходом из команды: «Нью-Йорк! Спасибо 🙏🏿».

«Миннесота» ранее согласилась обменять трехкратного участника Матча всех звезд Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк» на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и выбор в первом раунде драфта-2025, который был получен от «Детройта».

Соцсети Джулиуса Рэндла

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
Баскетбол - фото
logoДжулиус Рэндл
соцсети
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