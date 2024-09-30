Билл Симмонс об обмене «Нью-Йорком» Рэндла: «Думаю, у них возникли проблемы с химией»

Билл Симмонс поделился мнением об обмене «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла.

По мнению известного журналиста, между клубом и звездным форвардом могли возникнуть противоречия.

«Мне кажется, что у них там были реальные проблемы с химией. На фоне этой четверки из Виллановы он выглядел словно уродливый пасынок. Ему недоплачивали с учетом того, что он входит в Топ-50. Ему приходилось играть не на своей позиции. Мяч все время у Джейлена Брансона. Там что-то пошло не так», – считает Симмонс.

Рэндл провел последние пять сезонов карьеры в составе «Никс», за это время он трижды становился участником Матча всех звезд и дважды включался в символические пятерки сезона.

Форварда отправили в «Миннесоту» в крупной сделке с участием Карла-Энтони Таунса.